الحكيم من ديالى: المنطقة ذاهبة نحو الاستقرار وأحداث سوريا تتطلب الحذر

2024-12-04 11:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قال رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، إن المنطقة ذاهبة نحو الاستقرار، فيما أشار إلى ان أحداث سوريا تتطلب الحيطة والحذر.

وذكر الحكيم وفق بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، في مستهل زيارتنا الى محافظة ديالى، التقينا المحافظ عدنان محمد الشمري وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والأمنية، وقلنا️ إن ديالى تمتلك قوة إضافية بتنوعها المكوناتي، حيث إنها عراق مصغر، وأشدنا بصمود أهلها الكرام في مواجهة التحديات ومستوى الخدمات التي قدمت في كل المراحل".

وأضاف، أن" ️زيارتنا للمحافظة تأتي في إطار التواصل وتبادل الرؤى والأفكار وتدارس الأوضاع في العراق والمنطقة ومحافظة ديالى".

وأكمل الحكيم، أن" أحداث سوريا تتطلب الحيطة والحذر، بالرغم من أن البيئة الاجتماعية باتت واعية أكثر من ذي قبل تجاه هذه التحديات، إضافة إلى إمكانات العراق العسكرية الكبيرة والجهوزية العالية لقواتنا الأمنية، والعراق اليوم أقوى، كما أن المنطقة ذاهبة نحو الاستقرار، كما أشدنا بتفهم جميع القادة السياسيين لأزمة سوريا واتفاق الرؤى حول موقف العراق تجاه هذه الأزمة".

وتابع، أن" الحكومات المحلية حكومات خدمية وهذا ما يستوجب الهدوء السياسي وتجنب التقاطعات السياسية، وأن لا تنعكس الاختلافات على مستوى الخدمات ومعاشات الناس، إذ أن انتظام الأمور جعل الخدمات أولوية بالنسبة للمواطنين".

وأشار الحكيم إلى أن" محافظة تمتاز ديالى بموقعها بين المحافظات وتماسها الحدودي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يضاف إلى ذلك تنوعها الاجتماعي ومكانتها الزراعية المتنوعة، فضلا عن دور المحافظة في مجال الطاقة ومكامن الغاز المكتشفة فيها، وهذه كلها فرص اقتصادية واعدة ممكن أن تضفي طابعا إيجابيا على المحافظة، دعونا لاستثمار كل هذه الإمكانات لتقديم المزيد لأبناء ديالى".

ودعا الحكيم إلى مكافحة الفساد، كما أشار إلى توصيات المرجعية العليا التي تمثل خارطة طريق للواقع العراقي، فيما بين ان" الحكومة العراقية لديها اهتمام بالقطاع الزراعي ويرجع ذلك إلى تخصص رئيس الوزراء ومعرفته بهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أهمية تحسين أسعار المحاصيل الزراعية بما يخدم المزارع والقطاع الزراعي بشكل عام.