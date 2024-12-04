أسعار الذهب.. استقرار في بغداد وانخفاض لدى أربيل

2024-12-04 11:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما شهدت انخفاضا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21، بلغ 553 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 549 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 523 ألف دينار، وسعر الشراء 519 ألف دينار.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 555 ألف دينار و565 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي بين 525 ألف دينار و535 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضا حيث بلغ سعر بيع المثقال عيار 24 نحو 648 ألف دينار، وعيار 22 سجل 595 ألف دينار، وعيار 21 بلغ 568 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيعاً عند 486 ألف دينار.