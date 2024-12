2024-12-04 11:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، أحمد الحچامي، أن تحديد أسعار الخبز والصمون جاء كخطوة لضبط الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن عملية التسعير تستند إلى دراسة دقيقة للأسواق وأسعار الطحين. وأوضح الحچامي في حديث خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن الأسواق تخضع لآلية العرض والطلب، ولا يمكن...

The post الجريمة الاقتصادية تشرف على تطبيق أسعار الخبز في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.