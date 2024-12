ارتفاع اسعار الدولار في صيرفات بغداد

2024-12-04 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسعار صرف الدولار الأمريكي. وأفاد مراسل “عراق اوبزيرفر”، بأن أسعار الدولار سجلت ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث بلغ سعر صرف الدولار 150,200 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كان السعر يوم أمس الثلاثاء 149,900 دينار مقابل 100 دولار. …

