النفط العراقي يسجل استقرارا في السوق العالمي

2024-12-04 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الأربعاء، استقرارا في الأسعار بثالث ايام التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية متجها للصعود بعد العقوبات الامريكية على السفن الإيرانية لنقل النفط. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.28 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.43 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.78+ لكلاهما تسليم شباط 2025. …

