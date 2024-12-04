2024-12-04 11:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعباشر المنتخب الوطني لسباعيات الركبي، تدريباته في معسكر أربيل تحضيراً للمشاركة في منافسات البطولة العربية لسباعيات الركبي التي ستقام في مدينة الإسكندرية بمصر.وقال الأمين العام للاتحاد، محمد الجزائري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" المنتخب باشر تدريباته في المعسكر الداخلي المقام في أربيل والذي سيستمر لمدة عشرة أيام بقيادة المدرب المصري عمرو متولي "، مبيناً أن" المعسكر ستتخلله بعض المباريات التجريبية مع فريق آكاد عين كاوه خلال الأيام المقبلة وفق المنهاج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب".يذكر أن هذا المعسكر هو الثاني الذي يدخل فيه المنتخب بعد معسكر السليمانية بتواجد (16) لاعباً.