محافظ بغداد يعطل الدوام الرسمي ليوم غد في ديوان المحافظة

2024-12-04 11:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن محافظ بغداد ،عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في ديوان المحافظة.وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها تزامناً مع ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء (عليها السلام)".