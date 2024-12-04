أسباب تعطيل تمرير حكومة الإقليم الجديدة.. المعادلة الإقليمية والدولية "حاضرة"

2024-12-04 11:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، عن اسباب تعطيل تمرير حكومة الاقليم الجديدة.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل حكومة الإقليم لن تمرر برئاساتها الثلاث دون أن تمر على حدود المؤشر الإقليمي والدولي، ولا علاقة لها بالمركز العراقي وثقله البغدادي أستنادا على العديد من التجارب ، مهما تكابرنا ووصفنا أن هناك مداولات ومناقشات وتحركات بين أربيل وبغداد بهذا الصدد".

وأضاف أن "المزاج الكردي للأحزاب غير مرتاح منذ زمن لإستشارة بغداد، والتقرب منها في القضايا المتعلقة بالداخل الكردي وسياسته وقراراته وشأنه المستقبل وهو تذكير، وليس جديد في طرقه على مسامع الآخرين" .

ويوم أمس عقد برلمان كردستان جلسة بحضور 97 عضوا لغرض تأدية اليمين القانونية للأعضاء الجدد، بإدارة أكبر الأعضاء سنا محمد سليمان، وتم الإبقاء على الجلسة مفتوحة، بسبب الإخلال بالنصاب.