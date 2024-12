صحو وارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق للأيام المقبلة

2024-12-04 11:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. وذكر بيان للهيئة، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”، مبينا أن “درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد …

