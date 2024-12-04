وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى الشريط الحدودي العراقي السوري

2024-12-04 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الى الشريط الحدودي العراقي السوري.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، وصل اليوم الى الشريط الحدودي العراقي السوري يرافقهما معاون العمليات وقائد القوات البرية وقائد الفرقة المدرعة التاسعة ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

واضاف أن "هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الامنية وانفتاح خطوط الصد".