محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي في ديوانها والدوائر التابعة لها يوم غد الخميس

2024-12-04 11:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، الخميس في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها، تزامنا مع ذكرى وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام.

وقال ديوان المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "محافظ بغداد أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها، تزامنا مع ذكرى وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام".

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء.

وقال ديوان المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء".

وأضاف أن "القرار استثنى الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية بنسبة 50% ".

وقررت خمس محافظات، امس الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن خمس محافظات عراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى وفاة الصديقة فاطمة الزهراء (ع).

وأضاف ان المحافظات هي (بابل، واسط، كربلاء، ميسان البصرة والمثنى)، مبينا ان قرار التعطيل استثنى بالمجمل الدوائر الامنية والصحية والخدمية.