الديوانية تلتحق بالمحافظات المعطلة للدوام الرسمي ليوم غد الخميس

2024-12-04 11:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء.

وقال ديوان المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء".

وأضاف أن "القرار استثنى الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية بنسبة 50% ".

وكان مجلس محافظة البصرة، صوّت امس الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، على تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة ليوم الخميس المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس محافظة البصرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" المجلس صوّت اليوم على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 5/12/2024 بمناسبة وفاة السيدة الزهراء عليها السلام".

فيما قررت محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل أيضا بذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

وقررت خمس محافظات، امس الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن خمس محافظات عراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى وفاة الصديقة فاطمة الزهراء (ع).

وأضاف ان المحافظات هي (بابل، واسط، كربلاء، ميسان البصرة والمثنى)، مبينا ان قرار التعطيل استثنى بالمجمل الدوائر الامنية والصحية والخدمية.