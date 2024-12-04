2024-12-04 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرضاً فنياً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون بين مديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة والمديرية العامة للثقافة.

ويهدف المعرض إلى التوعية بمخاطر العنف ضد النساء ودعم حقوقهن عبر الفنون البصرية.

وقالت علي تازدي مسؤول قسم الفن التشكيلي في المديرية العامة للثقافة والفنون في گرميان لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض، قدم عشرات اللوحات الفنية التي تناولت مواضيع متعلقة بالعنف ضد المرأة".

وأضاف أن "اللوحات تميزت بمضامينها المؤثرة، حيث عرضت بعضها تأثير العنف على النساء نفسيًا واجتماعيًا، بينما ركزت أخرى على رسائل الأمل والمساواة والتمكين".

وبين تازدي أن "المعرض أقيم من قبل قسم الفنون التابع لمديرية ثقافة گرميان بالتعاون مع مجموعة من الفنانين المحليين، الذين قدموا أعمالًا تعكس معاناة النساء في المجتمع الكوردي وضرورة مواجهة الظاهرة.

كما أشار إلى انه، "تم تنظيم مؤتمر خاص بمسألة مناهضة العنف ضد النساء من قبل إدارة مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة في كرميان، في مدينة كلار".

وفي المؤتمر، تم عقد جلسة علمية وعدد من الأنشطة المتنوعة التي تناولت قضية العنف ضد النساء والخطوات اللازمة لمواجهة هذا العنف.

و تأتي هذه ضمن الجهود المستمرة في إقليم كوردستان لمحاربة العنف ضد النساء وتعزيز التشريعات التي تحمي حقوقهن، واستخدم المنظمون الفنون كوسيلة تواصل فعالة لإيصال رسائلهم إلى المجتمع، مؤكدين أن التوعية هي المفتاح الأول لمواجهة الظاهرة.