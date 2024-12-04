قرار بمنع المظاهر المسلحة في شوارع نينوى.. البداية من مواكب المسؤولين

2024-12-04 12:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار من اللجنة الأمنية العليا في المحافظة يتضمن إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة الموصل وعموم نينوى.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا في نينوى عقدت اجتماعا يوم أمس وأصدرت قرارا يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في المحافظة".

وأوضح الدخيل أن القرار يشمل منع المظاهر المسلحة في الشوارع والطرق ومواكب المسؤولين الحكوميين، مبينًا أن تطبيق القرار سيبدأ من موكبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، حيث سيقتصران على السيارات المدنية دون العسكرية المسلحة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في نينوى وتداعيات الحرب في سوريا، أكد الدخيل أن "نينوى آمنة بنسبة 100%، وأن القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد والوكالات الاستخبارية تعمل بشكل منسق وتحكم السيطرة الأمنية في نينوى".

وأشار محافظ نينوى، إلى أن "المحافظة آمنة ولا توجد أي مخاوف من احتمال حدوث خروقات فيها".