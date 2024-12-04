الطاقة الشمسية والسبورات الذكية.. التواصل الحكومي يفصل مبادراته لتأهيل المدارس

2024-12-04 13:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أكد فريق التواصل الحكومي، اليوم الأربعاء، أن الوجبة الأولى لمبادرة مدارس الفرح للأيتام شملت 25 مدرسة، فيما بين أن مشروع التواصل الحكومي تضمن تأهيل المدارس لتعمل بالطاقة الشمسية والسبورات الذكية والتعليم الرقمي.

وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي، عدنان العربي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مشاريع كثيرة تخص برنامج التواصل الحكومي، ومنها تأهيل مدارس تعمل على الطاقة الشمسية وتتضمن السبورات الذكية والتعليم الرقمي إضافة الى إعادة تأهيل المدارس بالكامل".

وأشار إلى أن "الفريق له مبادرات كثيرة، منها (بين أهلنا، والدفع الإلكتروني للطلبة، والعراق هويتي، ومدارس الفرح) التي تخص الأطفال الأيتام، وهي موجودة وتعمل بوجبة أولى على 25 مدرسة وشملت الأطفال الأيتام وهناك الكثير من المشاريع الأخرى".

وأضاف أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني وجه فريق التواصل الحكومي بتشكيل لجنة لمعالجة المدارس الواقعة على الطرق لإنشاء جسور مشاة قربها ووضع علامات مرورية ومطبات بالقرب منها وتثقيف الطلبة لاستخدام الطرق للحد من الحوادث التي تكون بالقرب من المدارس".