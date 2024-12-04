رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة للحراك الثقافي ونتاجات المثقفين العراقيين

2024-12-04 13:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعم الحكومة للحراك الثقافي ونتاجات المثقفين العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يُقام بنسخته الخامسة على أرض معرض بغداد الدولي".

وأضاف البيان، ان "رئيس الوزراء تجول في أرجاء وأجنحة المعرض، وأطلع على مشاركات دور النشر والمؤسسات الثقافية العراقية والعربية والأجنبية"، مؤكداً "دعم الحكومة للحراك الثقافي، ونتاجات المثقفين العراقيين، وكل ما يصبّ في تعزيز مناهل المعرفة والاطلاع لدى الجمهور العراقي".

ويستمر المعرض لغاية 10 كانون الأول الجاري، وبمشاركة واسعة ضمت أكثر من 350 دار نشر عربية وأجنبية، إلى جانب دور النشر العراقية والمؤسسات الثقافية والإعلامية.