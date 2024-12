تلفزيون الناصرية: جامعة ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس

2024-12-04 13:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت جامعة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 2024/12/5، استنادًا إلى قرار مجلس محافظة ذي قار بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة. وقال الجامعة في بيان نقله تلفزيون الناصرية المحلي، إن القرار جاء تماشياً مع توجيهات مجلس المحافظة بإحياء ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة...

