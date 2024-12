2024-12-04 13:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 18 متهما بقضايا مختلفة بينهم متهم “بالقتل العمد” جنوبي العاصمة. وذكر بيان للقيادة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة، نفذت قطعات الفرقة الالية شرطة اتحادية وقيادة شرطة الكرخ من خلال اقسام ومراكز الشرطة ودوريات النجدة بأسناد الاجهزة …

