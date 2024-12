2024-12-04 13:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الى الشريط الحدودي العراقي السوري. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات …

The post برئاسة يار الله.. وفد أمني يصل الشريط الحدودي مع سوريا first appeared on Observer Iraq.