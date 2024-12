2024-12-04 13:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى/ عراق اوبزيرفر وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض برفقة عدد من قيادات الهيئة ، اليوم الاربعاء، إلى محافظة نينوى لتفقد قواطع العمليات فيها ومتابعة تطورات الملف الامني. وكان في استقبال رئيس الهيئة عدد من القيادات الأمنية في نينوى التي يزورها لتفقد قواطع العمليات والاطلاع على سير الواجبات الأمنية بالمحافظة.

