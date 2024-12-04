الدولار يعاود الارتفاع بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل والبصرة

2024-12-04 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء (4 كانون الأول 2024)، ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية والصيرفات بالعاصمة بغداد وأربيل والبصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر بيع الدولار في بغداد سجل اليوم 150,750 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي للبيع، بينما سجل سعر الشراء، 150,100 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وسجل سعر البيع في البصرة 150,350 دينارًا والشراء بـ 150,000 دينارا عراقيا.

وأضاف، أن" أسعار بيع الدولار الأمريكي في مدينة أربيل سجلت 150,550 دينارًا عراقيًا للبيع، في حين سجلت أسعار الشراء، 150,250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي".