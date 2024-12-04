المصارف اكثر القطاعات تداولا في السوق العراقية من حيث القيمة

2024-12-04 13:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأوراق المالية، يوم الأربعاء، أن قطاع المصارف كان الأكثر تداولا في سوق العراق للأوراق المالية من حيث القيمة للفصل الثالث من عام 2024.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "قيمة التداول في سوق العراق للأوراق المالية ارتفع الى 158.5 مليار دينار للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 94.3 مليار دينار" .

واضافت ان "القطاع المصرفي احتل المرتبة الاولى في قيمة التداول بما بقارب من 88.8 مليار دينار وجاء بالمركز الثاني القطاع الصناعي بقيمة تداول بلغت 23.8 يليهم القطاع الاتصالات بالمركز الثالث و بقيمة تداول بلغت 8.6 مليارات دينار".

وأشارت الهيئة إلى أن "مبيعات الاستثمار لغير العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية للفصل الثالث من عام 2024 فقد بلغت مشترياتهم 18 مليونا و 39 الف دينار فيما بلغت مبيعاتهم 42 مليونا و 479 ألف دينار".