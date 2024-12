النزاهة النيابية والاتحادية تبحثان آليات مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة

2024-12-04 14:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةبحثت لجنة النزاهة النيابية، خلال اجتماع موسع عقدته في مقر هيئة النزاهة الاتحادية، عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة. مناقشة قانون استرداد عائدات الفساد تناول الاجتماع بشكل موسع التعديلات المقترحة على قانون استرداد عائدات الفساد، الذي يُعدّ من الأدوات القانونية المهمة لتعزيز جهود هيئة النزاهة في ملاحقة المتهمين بقضايا هدر المال […]

