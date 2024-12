2024-12-04 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، المواطنين الذين يملكون أراض ضمن حدود مرقد والده “الزعيم الشيعي محمد صادق الصدر”، إلى التعاون من أجل المصلحة العامة.

