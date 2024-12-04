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عاجل| مطالبة نيابية بإقالة السفير العراقي في الكويت: محاسبته على تصريحاته بشأن ترسيم الحدود

عاجل| مطالبة نيابية بإقالة السفير العراقي في الكويت: محاسبته على تصريحاته بشأن ترسيم الحدود
عاجل| مطالبة نيابية بإقالة السفير العراقي في الكويت: محاسبته على تصريحاته بشأن ترسيم الحدود
2024-12-04 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ‏دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى إنهاء مهام السفير العراقي في الكويت واستبداله بآخر، ومحاسبته على تصريحاته الأخيرة بشأن ترسيم الحدود مع الكويت. ‏وقالت نصيف في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” ان “هذا السفير تجاوز صلاحياته من خلال إقحام نفسه في قضايا تخص سيادة العراق وحدوده، بالإضافة …

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عاجل| مطالبة نيابية بإقالة السفير العراقي في الكويت: محاسبته على تصريحاته بشأن ترسيم الحدود

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