عاجل| مطالبة نيابية بإقالة السفير العراقي في الكويت: محاسبته على تصريحاته بشأن ترسيم الحدود
2024-12-04 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد/ عراق اوبزيرفر دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى إنهاء مهام السفير العراقي في الكويت واستبداله بآخر، ومحاسبته على تصريحاته الأخيرة بشأن ترسيم الحدود مع الكويت. وقالت نصيف في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” ان “هذا السفير تجاوز صلاحياته من خلال إقحام نفسه في قضايا تخص سيادة العراق وحدوده، بالإضافة …
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