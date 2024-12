عاجل| مطالبة نيابية بإقالة السفير العراقي في الكويت: محاسبته على تصريحاته بشأن ترسيم الحدود

2024-12-04 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ‏دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى إنهاء مهام السفير العراقي في الكويت واستبداله بآخر، ومحاسبته على تصريحاته الأخيرة بشأن ترسيم الحدود مع الكويت. ‏وقالت نصيف في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” ان “هذا السفير تجاوز صلاحياته من خلال إقحام نفسه في قضايا تخص سيادة العراق وحدوده، بالإضافة …

