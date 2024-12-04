اجتماع مرتقب بين إدارة الزوراء والجهاز الفني لمناقشة تفريغ لاعبي المنتخب

2024-12-04 14:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن حميدأكد عضو الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي، غيث عبد الغني، أن الإدارة لم تتخذ بعد قراراً بشأن تفريغ لاعبي الفريق للانضمام إلى المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة كأس الخليج المقبلة.وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الإدارة ستعقد اجتماعاً قريباً مع الجهاز الفني لفريق الزوراء، لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار النهائي بما يتماشى مع رؤية المدرب، كونه المسؤول الأول عن الفريق".وأضاف عبد الغني، أن" الهيئة الإدارية الحالية تسلمت الفريق في ظروف صعبة ومرحلة انتقالية، مضيفا أنها قدمت الدعم المادي والمعنوي والفني للاعبين والجهاز الفني".وأوضح عبد الغني، أن" الهيئة المؤقتة شكلت لجنة فنية لدراسة سبل تطوير مستوى الفريق ورفع أدائه خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على سعي الإدارة لإعادة ترتيب أوضاع النادي، رغم التحديات التي تواجهها بسبب "التركة الثقيلة" التي تسلمتها، وذلك من خلال دعم اللجنة الأولمبية والجماهير، من أجل عودة فريق النوارس إلى مكانته الطبيعية كمنافس قوي في جميع البطولات".