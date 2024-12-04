المالكي: لا بد لنا في العراق من حماية سوريا ووحدتها واستقرارها

2024-12-04 14:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، على ضرورة حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها التنظيمات المسلحة والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من تلك البلاد مؤخرا.

وقال المالكي في كلمة متلفزة القاها بشأن الاوضاع في سوريا، إن "أي خلل في استقرار سوريا ووحدتها سيؤثر على المنطقة (..) جميعا نحن دافعنا عن سوريا سابقا من هذا المنطلق لأنها دولة محورية ومركزية وسقوطها يعني استباحة للمنطقة بكاملها".

وأضاف أن "الدفاع عن سوريا دفاع عن البلدان المجاورة وعن المنطقة بأكملها، وهو دفاع عن لبنان وعن الأردن وعن العراق وفلسطين ودول اخرى"، مردفا بالقول: ان الجميع مدعو الى ان يكون له موقف حقيقي وداعم لمواجهة هذا التحدي الكبير.

وتابع المالكي بالقول "لا بد لنا نحن في العراق وفي المنطقة والدول العربية والاسلامية من حماية سوريا ووحدة سوريا واستقرارها وعودة وضعها الطبيعي على ما كانت عليه".