وزير العمل يعلن اطلاق تطبيق "حمايتي بلس" لتقديم البيان السنوي الكترونيا

2024-12-04 14:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ،اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، اطلاق تطبيق (حمايتي بلس) الذي بموجبه بإمكان المستفيد من اعانة الحماية الاجتماعية تقديم البيان السنوي او تحديثه الكترونيا عبر الهاتف.

وقال الاسدي خلال اطلاقه التطبيق الالكتروني بحضور رئيس وأعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية والملاكات المتقدمة في هيئة الحماية الاجتماعية بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذا التطبيق سيسهل عملية التقديم وتحديث البيان السنوي لمستفيدي الحماية الاجتماعية من خلال تحميله عبر الهاتف عبر تطبيقي (أبل ستور، وأندرويد) بعد تنزيل تطبيق سوبر كي".

وأضاف أنه "ابتداء من اليوم الاربعاء، سيتم إيقاف المعاملات كافة لتقديم البيان السنوي الورقي في اقسام وفروع اللجان الفرعية كافة"، لافتا إلى انه "سيتم العمل بالبرنامج بصورة تجريبية لغاية 1-1-2025 ومن بعدها بإمكان المستفيدين المستحقين للبيان السنوي ارسال إثبات الحياة الكترونياً".

وأوضح أن "هيئة الحماية الاجتماعية تمكنت من تدقيق واكمال أكثر من مليون و ۸۵۰ ألف معاملة بيان سنوي خلال عام ٢٠٢٤"، مؤكدا "السعي لإكمال المستفيدين كافة على تقديم البيانات الإلكترونية مع مطلع عام ۲۰۲٥".

وتابع: "سيساهم هذا التطبيق من مطابقة صورة المستفيد الإلكترونية (بصمة الوجه) حين اصدار الكي كارد الخاصة به بواسطة تقنيات حديثة فائقة الدقة"، منوها إلى أن "عملية الانتقال إلى التطبيق الجديد ستقلل انتحال الصفة الشخصية بنسبة كبيرة جدا وفي حالة عدم تطابق بصمة الوجه سيجري مقاطعة بصمات الوجه الكترونياً للكشف عن عمليات الاحتيال".

ولفت إلى أن "ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية ستجري عملية التحري والمقاطعة والمطابقة الإلكترونية حفاظا على مستحقات المستفيد من الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "هيئة الحماية الاجتماعية كشفت كشفت عن ٥٠0٠ منتحل صفة من مستفيدي الحماية الاجتماعية، كما تمكنا من وضع اليد على أكثر من ٤۰۰۰ معاملة حاول بعض المواطنين تمريرها بواسطة مستمسكات مزورة".

واكد الأسدي أن "الاتمتة الإلكترونية في مجال البيان السنوي ستنهي عملية مراجعة المستفيد إلى اقسام وفروع الهيئة بنسب كبيرة جدا"، موضحا انه "سيتم تقويم أداء قواعد البيانات والنظام الإلكتروني خلال مدة شهر من الآن، ونسعى لتطويره".

واستعرض الاسدي، "عملية تحصيل الديون من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية عبر تطبيق (جابي) والتي تضمنت ١١٤ مليار دينار تم استردادها نقدا، و٢٦ مليار تم استردادها عبر تطبيق pos خلال عام ٢٠٢٤ ليصل اجمالي المبالغ التي تم استردادها نحو 320 مليار دينار"، مشيرا الى ان "إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية تم أيضا تحويل استحصالها الكترونيا، اذ بلغ اجمالي الإيرادات منذ انشاء الصندوق نحو ترليوني دينار".



