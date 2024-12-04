المشهداني يستقبل السوداني في البرلمان رفقة وزراء التخطيط والداخلية والخارجية

2024-12-04 14:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، إلى مجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني وصل إلى مجلس النواب لحضور جلسة اليوم، بناءً على طلبه".

واستقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رئيس الوزراء رفقة وزراء التخطيط والداخلية والخارجية.

وكان أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيستضيف بجلسته اليوم رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبه.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" مجلس النواب، سيستضيف في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء، بناءً على طلبه، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023".

وأضاف، أنه" سيتمّ التطرق أيضا إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية.