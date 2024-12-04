2024-12-04 14:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي بوادر للتصويت على القوانين الجدلية، فيما بين سبب ذلك.

وقال اليساري لـ "بغداد اليوم"، انه "حتى الآن لا توجد اي بوادر على التصويت على القوانين الجدلية بعد تأجيل ذلك أول امس بسبب كسر النصاب القانوني لاستمرار جلسة التصويت، رغم التصويت على مواد القوانين وترك التصويت بالمجمل على تلك القوانين ".

وبين ان "سبب ذلك استمرار الخلافات فيما بين القوى السياسية وكذلك ما بين النواب والاعتراضات على القوانين رغم التصويت على فقراتها فقط"، مستدركا بالقول "بالتالي لا نتوقع التصويت عليها بسبب تلك الخلافات السياسية المستمرة لغاية الآن ".

يشار إلى أن مكتب رئيس مجلس النواب، أعلن امس الثلاثاء، (3 كانون الثاني 2024)، ان رئيس المجلس محمود المشهداني رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته الاثنين، بحضور 193 نائباً، وباشر بالتصويت على قوانين جدلية وخلافية ابرزها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام و إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وبسبب الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين، تم رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور لكن ولعدم الاتفاق واخلال النصاب تم تأجيلها الى اليوم الثلاثاء.



