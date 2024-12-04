وزير العمل يعلن اطلاق تطبيق (حمايتي بلس)

2024-12-04 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إطلاق تطبيق (حمايتي بلس) الذي سيكون بإمكان المستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية تقديم البيان السنوي أو تحديثه إلكترونياً عبر الهاتف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ،أطلق اليوم التطبيق الإلكتروني بحضور رئيس وأعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية والملاكات المتقدمة في هيئة الحماية الاجتماعية".

وأوضح الأسدي، خلال إطلاقه التطبيق - بحسب البيان - أن "هذا التطبيق سيسهل عملية التقديم وتحديث البيان السنوي لمستفيدي الحماية الاجتماعية من خلال تحميله عبر الهاتف عبر تطبيقي (أبل ستور، وأندرويد) بعد تنزيل تطبيق سوبر كي"، مبيناً أنه "ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 4-12-2024 سيتم إيقاف المعاملات كافة لتقديم البيان السنوي الورقي في أقسام وفروع اللجان الفرعية كافة".

وأضاف أنه "سيتم العمل بالبرنامج بصورة تجريبية لغاية 1-1-2025 ومن بعدها بإمكان المستفيدين المستحقين للبيان السنوي إرسال إثبات الحياة الكترونياً"، مشيراً إلى أن "هيئة الحماية الاجتماعية تمكنت من تدقيق وإكمال أكثر من مليون و 850 ألف معاملة بيان سنوي خلال عام 2024".

وأكد "السعي لإكمال المستفيدين كافة على تقديم البيانات الإلكترونية مع مطلع عام 2025"، لافتاً إلى أن "هذا التطبيق سيسهم في مطابقة صورة المستفيد الإلكترونية (بصمة الوجه) حين إصدار الكي كارد الخاصة به بواسطة تقنيات حديثة فائقة الدقة".

وأشار إلى أن "عملية الانتقال إلى التطبيق الجديد ستقلل انتحال الصفة الشخصية بنسبة كبيرة جدا ،أما في حالة عدم تطابق بصمة الوجه ستجري مقاطعة بصمات الوجه إلكترونياً للكشف عن عمليات الاحتيال".

وبين أن "ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية ستجري عملية التحري والمقاطعة والمطابقة الإلكترونية حفاظا على مستحقات المستفيد من الحماية الاجتماعية ، كما أن الهيئة كشفت عن (5000) منتحل صفة من مستفيدي الحماية الاجتماعية".

وتابع "أننا تمكنا من وضع اليد على أكثر من 4000 معاملة حاول بعض المواطنين تمشيتها بواسطة مستمسكات مزورة" ،منوهاً بأن "الأتمتة الإلكترونية في مجال البيان السنوي ستنهي عملية مراجعة المستفيد إلى أقسام وفروع الهيئة بنسب كبيرة جدا ،كما سيتم تقويم أداء قواعد البيانات والنظام الإلكتروني خلال مدة شهر من الآن، ونسعى لتطويره".

ولفت الأسدي إلى، أن "عملية تحصيل الديون من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية عبر تطبيق (جابي) تضمنت: 114 مليار دينار تم استردادها نقدا، و26 مليار تم استردادها عبر تطبيق pos خلال عام 2024 ليصل إجمالي المبالغ التي تم استردادها نحو 320 مليار دينار"، مشيرا الى أن "إيرادات صندوق الحماية الاجتماعية تم أيضاً تحويل استحصالها إلكترونياً، إذ بلغ إجمالي الإيرادات منذ إنشاء الصندوق نحو ترليوني دينار".