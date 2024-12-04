وزير الصحة: مستشفى الشعب سيفتتح وفق أحدث المعايير العالمية

2024-12-04 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، أن افتتاح مستشفى الشعب سيتم وفق أحدث المعايير الصحية وسيعتمد طرق التشغيل العالمية.

وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، قام بزيارة ميدانية وتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى الشعب العام بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الزيارة الميدانية تمت برفقة محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي ومدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية المتخصصة في الوزارة حسام علوان ومدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة باسم صباح عبد الله وعدد من المعنيين في الوزارة ومحافظة بغداد والشركة المنفذة للمشروع".

وأكد الوزير، أن "المستشفى سيتم افتتاحه وتشغيله وفق أحدث المعايير الصحية وسيعتمد أحدث طرق الإدارة والتشغيل العالمية".