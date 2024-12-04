نحو 280 مليون دولار .. المبيعات الخارجية للبنك المركزي العراقي ترتفع

2024-12-04 14:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي ، يوم الأربعاء ، بنسبة 96 ‎%‎ لتصل إلى أكثر من 277 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 287 مليوناً و 893 ألفاً و 366 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 277 مليونا و 693 الفا و 366 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و 200 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 6 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 16 شركة‎.