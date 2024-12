الفياض يؤكد من نينوى: مستعدون للتصدي ومواجهة المجاميع الإرهابية

2024-12-04 14:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، استعداد الحشد والقوات الأمنية في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن العراق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلاد. وقال الفياض ان “القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع …

