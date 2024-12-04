المركز الاقتصادي: التغيرات التكنولوجية تتطلب إعادة النظر بعمل المصارف

2024-12-04 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

قدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأربعاء، دعوة مفتوحة إلى الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة، بمناسبة اليوم الدولي للمصارف، لمراجعة شاملة لعمل المصارف في العراق.

وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تاريخ الرابع من كانون الأول/ديسمبر من كل عام يصادف اليوم الدولي للمصارف، وبمناسبة هذا الحدث العالمي المهم، ندعو الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لعمل المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء".

وأوضح، أن "هناك مؤشرات تؤكد الحاجة الضرورية لإعادة النظر بعمل المصارف الحكومية والأهلية، وما يشهده العالم من تغيرات تكنولوجية حديثة ومتطورة بدأت تغطي على قطاع المصارف في أغلب دول العالم".

ودعا، "الحكومة والوزارات والهيئات المعنية الى جعل عام 2025 انطلاقةً لتصحيح النظام المصرفي بشكل كامل في العراق".