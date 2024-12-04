مجلس النواب: الجلسة سرية فيما يتعلق بالشأن الأمني

2024-12-04 15:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، على ان تكون الجلسة سرية فيما يتعلق بالجانب الأمني منها.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على ان تكون الجلسة سرية فيما يتعلق في الجانب الأمني".

وكان مجلس النواب عقد، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، جلسته الاعتيادية التاسعة عشر للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" البرلمان عقد جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور 183 نائبًا".

وتشهد جلسة اليوم استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بناءً على طلبه للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، والتطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية.