2024-12-04 16:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة بين مطار بغداد الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي، مشير الى تنفيذ رحلتين الأولى مجدولة والثانية مجانا وعلى متنها أكثر من 150 مواطنا لبنانيا. وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن إعادة تشغيل هذا الخط الذي كان معلقا بسبب […]

ظهرت المقالة برحلة مجانية للبنانيين.. العراق يعيد استئناف رحلاته الجوية إلى لبنان أولاً على ايشان.



