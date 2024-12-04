2024-12-04 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، بأن القضاء العراقي أدان المغني السوري محسن الفراتي، بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القضاء العراقي من وخلال محكمة جنج الكرخ، ادان المدعو (محسن الفراتي) سوري الجنسية وفق احكام المادة 403 بتهمة المحتوى الهابط، بعد إجراءات اللجنة المكلفة الملف في وزارة الداخلية".

وفي حزيران الماضي، تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على المطرب السوري محسن الفراتي وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، بناء على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، لقيامه ببث أغانٍ ذات محتوى هابطاً.