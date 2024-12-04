الصقور بمواجهة مصيرية اليوم امام التعاون السعودي

2024-12-04 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يستضيف فريق القوة الجوية نظيره التعاون السعودي، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، على ملعب المدينة الدولي بالساعة الخامسة مساء بتوقيت بغداد في ختام دور المجموعات من دوري ابطال آسيا 2.

ويدخل الصقور بشعار الفوز فقط لضمان التأهل للمرحلة المقبلة وتجنب الخروج المبكر في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، معتمداً على عاملي الأرض والجمهور.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثالث في المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن فريق الخالدية البحريني الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر فريق التعاون السعودي.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وتضمن دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، في المستوى الثاني للرجال 32 نادياً موزعين على ثماني مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية.

وأقيمت منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، من 17 أيلول إلى 5 كانون الأول 2024.

وكان فريق القوة الجوية العراقي حقق فوزا ثمينا على مضيفه التعاون السعودي، بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.



