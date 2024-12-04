أمانة بغداد تعلن المباشرة بتنفيذ مشاريع خطة 2025

2024-12-04 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتنفيذ مشاريع خطة عام 2025 بوقت مبكر تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أن الاعمال تتضمن ثلاثة مشاريع مهمة في جانب الرصافة ببغداد، مؤكدة إنجاز مشاريع واعمال السنوات الثلاث الاخيرة بواقع 15 مشروعاً.وقال مدير عام بلدية الشعب أحمد خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة باشرت بمشاريع عام 2025 بوقت مبكر حيث تضمنت الأعمال ثلاث مشاريع في منطقة الغرير الزراعي ومنطقة حي الزهراء وكذلك في منطقة معمل الرحلات المدرسي في ام الكبر والغزلان، بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "هذه الاعمال تنفذ من قبل شركة حمورابي العامة، وأعدت الجداول والمخططات والخرائط اعدت من قبل إدارة بلدية الشعب".وأضاف خوام، أن "الأعمال تجري على قدم وساق وسيتم إنجازها قريباً"، لافتاً إلى أن "جميع المشاريع والأعمال التي كانت ضمن السنوات 2022-2023 وبداية 2024 تم إنجازها بواقع 15 مشروع".وتابع أن "مشاريع 2025 دخلت في وقت مبكر بأعمال التهيئة والتسوية والبنية التحتية تمهيدا لأعمال الاكساء والقالب الجانبي والمقرنص".