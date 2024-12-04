وزير العدل يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية عقارات طائفة البهرة

2024-12-04 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية عقارات طائفة البهرة.وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل اليوم، ممثل طائفة البهرة في العراق، مرتضى شهاب الدين، والوفد المرافق له".وأكد شواني - بحسب البيان- أن "وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال سياسات تدعم التفاهم والتقارب، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والمساواة".وشدد شواني على "التزام الوزارة بحماية حقوق طائفة البهرة، بما في ذلك الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة، فيما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عقارات الطائفة في العراق".من جهته، عبّر مرتضى شهاب الدين عن "شكره وتقديره للوزير على حفاوة الاستقبال، مثمناً جهود الوزارة في حماية حقوق الأقليات"، ودعا إلى "تعزيز التعاون الثقافي والديني، بما يسهم في نشر قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستويين المحلي والإقليمي".