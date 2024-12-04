وزير العمل: أنجزنا البرنامج الحكومي بنسبة 100 بالمئة

2024-12-04 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إنجاز وزارته مفردات البرنامج الحكومي بنسبة 100%، مشيرا الى ان وزارة العمل أولى الوزارات التي باشرت تنفيذ البرنامج.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العمل التقى لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمات النيابية".وقال الأسدي – حسب البيان - إن "الوزارة تبنت خطة استراتيجية واضحة، ومتكاملة تناولت محاور البرنامج الحكومي في مكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتدريبهم، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، ودعم القطاع الخاص من خلال تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ودعم الفئات الفقيرة، والهشة، ومحاربة عمالة الاطفال، وغيرها الكثير" .من جانبها قالت رئيس اللجنة ليلى التميمي – حسب البيان - إن "وزارة العمل من الوزارات المتميزة لكونها على تماس مباشر مع الفئات المحتاجة، وتعنى بتقديم الخدمات، ودعم الفئات الهشة، ومكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع، فيما اثنت على الجهود المبذولة من الوزارة لتشريع القوانين، وأبرزها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يقلل الضغط على الوظيفة العامة، ويساهم في دعم القطاع الخاص".