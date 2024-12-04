الفياض: وضع خطط وتكتيكات على الحدود بآليات جديدة

2024-12-04 16:50:03 - المصدر: واع

نينوى - واع - محمد حداد

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي متجذر وأساسي وراسخ في نينوى، فيما أعلن وضع خطط وتكتيكات على الحدود بآليات جديدة.

وقال الفياض خلال زيارته إلى مدينة الموصل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الفقرة الأولى في برنامج زيارتنا الى محافظة نينوى تضمنت لقاء ألوية وأفواج وعمليات وقادة المحاور في عمليات نينوى"، لافتاً إلى أنه "تم الاطلاع التفصيلي على كل الاستحضارات الأساسية التي يقوم بها هذا القاطع من اجل مواجهة تحديات الظروف الخاصة، وأيضا في ميدان تطوير قوات الحشد الشعبي بشكل مستمر ودائم".

وأضاف أن " ما قدم من عرض بين أن المحافظة بكامل الجهوزية ومستعدة ولها كل القدرة وتعيش حالة الاستقرار، والحشد الشعبي متجذر وأساسي وراسخ".

وأوضح الفياض أن "هناك تنسيقاً كاملاً مع القوات الأمنية من خلال قيادة العمليات المشتركة وما تم وضعه من خطط وتكتيكات على الحدود بآليات جديدة ستكون موضع اطلاعنا يوم غدٍ والأيام القادمة".