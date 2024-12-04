شرطة النجف الأشرف: انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الصديقة الزهراء (ع)

2024-12-04 16:50:03 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، عن انطلاق خطتها الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الصديقة الزهراء (ع).

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة الشرطة، العقيد مفيد سالم محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، أكملت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف استعداداتها لهذه المناسبة السنوية"، مضيفاً أن "قائد شرطة المحافظة، اللواء علاء جابر هاشم، وجه بتذليل جميع العقبات أمام الزائرين واستنفار الموارد البشرية واللوجستية التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة لضمان نجاح الخطة الأمنية".

وأوضح مفيد أن "تنفيذ الخطة الأمنية سيكون تحت إشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء، 4/ 12 / 2024"، مشيراً إلى "تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق أمنية لتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات المنتسبين، مع التركيز على تأمين الطرق التي يسلكها الزائرون وتوفير الحماية للمدينة القديمة، بما فيها مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) وسائر المراقد المقدسة".

وأكد أن "هذه الخطة تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الزائرين الكرام خلال هذه المناسبة المهمة".