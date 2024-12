2024-12-04 16:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قررت 11 محافظة عراقية، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة ذكرى وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام. وذكرت بيانات عدة تلقتها (المدى) إن "11 محافظة عراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بذكرى وفاة الصديقة فاطمة الزهراء (ع)". وأضاف ان "المحافظات هي بغداد وبابل وواسط وكربلاء وميسان والبصرة والنجف والديوانية والمثنى وذي […]

The post 11 محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس appeared first on جريدة المدى.