البرلمان يقرر استمرار جلساته ليوم غد والأيام المقبلة

2024-12-04 16:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى قرر مجلس النواب، استمرار الجلسات ليوم غد والايام المقبلة لإقرار القوانين المدرجة على جداول اعمال المجلس. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (المدى)، انه "نود اعلام حضراتكم باستمرار الجلسات ليوم غد والايام القادمة لإقرار القوانين المدرجة على جداول اعمال المجلس". وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى قاعة […]

