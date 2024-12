2024-12-04 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عودة أول طائرة على متنها (150) مواطنًا لبنانيًا من ضيوف العراق عبر مطار بغداد الدولي إلى بلادهم مجانًا عن طريق الخطوط الجوية العراقية، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. وأشارت الوزارة في بيان ورد لـ عراق اوبزيرفر، إلى أن “عملية العودة الآمنة لضيوف العراق جاءت …

The post الهجرة تعلن عودة أول طائرة على متنها (150) مواطنًا لبنانيًا إلى بلادهم first appeared on Observer Iraq.