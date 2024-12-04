الاستخبارات والأمن تطيح بإرهابي وتجار مخدرات في 4 محافظات

2024-12-04 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، الإطاحة بإرهابي وأربعة تجار مخدرات في بغداد والمثنى والديوانية والنجف الأشرف.وذكرت المديرية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب وذلك خلال تواجده في قضاء المدائن"، مبينة، أنه "صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء".وأضافت، أنها "تمكنت من القبض على أربعة تجار ومروجين للمواد المخدرة بالجرم المشهود في محافظات المثنى والديوانية والنجف الأشرف صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات"، مبينا، أنه "جرى تسليم المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة".