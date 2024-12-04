الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | ما هو التوحد وما هو اسبابه
فيديو | ما هو التوحد وما هو اسبابه
نسخ الرابط
2024-12-04 18:00:07 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | مواطن يشكو عدم وجود مصعد في مطار بغداد | UTrending#
فيديو | الرقة.. أكثر من 60 مركزاً في المدينة لإيواء المهجّرين
فيديو | العراق يطرح مبادرة لمناقشة الأوضاع السورية | نشرة الظهيرة مع فالح الماجدي
فيديو | اللعبة المحفوفة بالمخاطر.. ما أهداف تركيا في سوريا؟ | #الظهيرة
فيديو | آخر الأخبار من العربية | الجيش السوري يجبر الفصائل على التراجع عن حماة
فيديو | كيف يعيش ذوو الإعاقة تحت القصف الإسرائيلي في غزة؟
فيديو | بدعم من الطيران الحربي.. الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وريفها.. ويكبد الارهـ ـا...
فيديو | الو شؤون مع المقدم محمد علي الحسون & العقيد سيف عبد الكريم | 2024/12/4