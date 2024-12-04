أول تعليق نيابي بعد استضافة السوداني في مجلس النواب

2024-12-04 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، جوادالغزالي، على استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وثلاثة من وزرائه، في جلسة"سرية" لمجلس النواب.

وقال الغزالي، لوكالة شفق نيوز، إن "استضافة رئيس الوزراءكانت موفقة ووضعت النقاط على الحروف بخصوص بعض المواضيع وخصوصا أحداث سوريا وقانونالموازنة"، لافتاً إلى أن "السوداني تحدث عن تأمين الحدود وانتشاروجاهزية القطعات العسكرية من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي".

وفيما يخص إرسال قطعات من الجيش العراقي إلى سوريا، أكدالعزالي، أن "السوداني لم يتطرق لهذا الأمر خلال الجلسة، وأن الحكومة السوريةلم تطلب ذلك من العراق، وفي حال طلبت فإن العراق سيستجيب لذلك".

صل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، إلىمبنى مجلس النواب، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائبرئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وكان في استقبال السوداني رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني، حيث من المقرر أن يناقش اللقاء جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعملالحكومة والتنسيق مع السلطة التشريعية.

وصوت مجلس النواب في بداية جلسة الاستضافة على ان تكون"الجلسة سرية" فيما يتعلق في الجانب الامني

بدوره قال مكتب السوداني في بيان، إن رئيس الوزراءاستعرض، في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحدياتالمنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، كما أشار إلى أنه أوضح الأسبابالموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة.

كما استعرض السوداني، وفق مكتبه الاعلامي، ملخصاًللبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية.

وأيضا قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤادحسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأميرالشمري، إيجازاً عن السياسات الخارجية والتدابير الحكومية لمواجهة مجمل التحدياتوسير تنفيذ البرنامج الحكومي، خلال جلسة الاستضافة.